« La p’tite phrase » - Afflux de touristes

« Avec le tourisme, on est en train de le détruire pas à pas… et puis il faut diriger les gens plus clairement »

Le tourisme jurassien est un secteur qui vit à deux vitesses en ces temps troublés. Certains prestataires croulent sous les demandes au point d’être débordés pendant que d’autres crient famine. Il n’en demeure pas moins que la région connaît un gain d’attractivité évident. Cela nécessitera adaptations selon Cyprien Lovis, qui y consacre La P’tite phrase (mardi, 8h20 sur RFJ) cette semaine. /clo