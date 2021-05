La BD sera bien en fête !

On débouchera bien le champagne à la santé du 9e art dans la capitale jurassienne. Delémont’BD organisera une fête les 19 et 20 juin, manifestation qui était en suspens en fonction de la situation sanitaire. Les allègements annoncés ce mercredi par le Conseil fédéral ont ouvert la porte aux organisateurs du festival de bande dessinée. « Il y aura bel et bien une fête de la BD à la Cour du château mi-juin », s’est réjoui le directeur artistique du festival Philippe Duvanel. Des artistes se déplaceront, notamment, dans la capitale jurassienne pour partager leur talent avec le public. Les organisateurs sont toutefois bien conscients que ce ne sera « pas la même fête que d’habitude », puisqu’il faudra tenir compte des mesures sanitaires encore en vigueur.

Notons encore que le festival se déclinera également avec un parcours muséal du 11 juin au 11 juillet dans toute la vieille ville de Delémont. /mle