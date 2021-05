Le Chant du Gros va rester « raisonnable »

« Nous voulons que notre manifestation ait de la gueule, sans la mettre en péril », lance le patron du Chant du Gros Gilles Pierre. Malgré les assouplissements annoncés mercredi par le Conseil fédéral et une possible jauge de 10'000 spectateurs aux événements extérieurs dès la fin du mois d’août, les organisateurs du festival de musique du Noirmont vont s’en tenir à une édition réduite. Ils avaient annoncé sa tenue fin mars et ne souhaitent pas encore lever le voile sur son contenu, qui devrait être révélé d’ici quelques semaines.

L’événement adapté à la pandémie de Covid-19 pourrait toutefois être plus important que prévu. Initialement agendé du 9 au 11 septembre, il pourrait s’étendre sur davantage de jours et accueillir jusqu’à 3'000 personnes : « Nous sommes face à un problème de timing, un festival comme celui du Chant du Gros s’organise une année à l’avance. Cela nous donne l’espoir de pouvoir partir sur une manifestation avec plus de 300 à 500 spectateurs, mais cela ne nous laisse pas la possibilité d’organiser une édition habituelle », explique Gilles Pierre.