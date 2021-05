Recours contre l’élection de la présidence du CJB

La réélection de Virginie Heyer à la tête du Conseil du Jura bernois est contestée. Le groupe autonome annonce vendredi recourir contre les résultats de l’élection.

La présidence aurait dû logiquement revenir au vice-président autonome de l’institution Pierre Mercerat en suivant le tournus annuel. Pour l’UDC et le PLR, il était impensable de nommer un autonomiste à la tête de l’institution dans le contexte du départ de Moutier du canton de Berne. Une candidature verte a bien été déposée comme alternative mais elle n'a pas fait l'unanimité. Finalement, Virginie Heyer a été élue par 13 voix sur 24. A une exception, les Verts et le parti socialiste étaient favorables à poursuivre selon le tournus habituel et donc à laisser les rênes du CJB à Pierre Mercerat.





Représentativité politique bafouée



« Le CJB, instrument pour valoriser une minorité au sein du canton de Berne, bafoue les droits de sa propre minorité. Cette politique de vengeance est non seulement indigne d’un organe démocratique, elle est également illicite », dénonce le groupe autonome. Reste que pour le principal concerné, ce scénario n'est pas vraiment inattendu :