Vers une offre en bus renforcée de 10% en 2022

L’interconnexion entre les réseaux de bus et de trains devrait être renforcée dans le Jura l’année prochaine. Les horaires 2022 des transports publics suisses font actuellement l’objet d’une consultation publique jusqu’au 13 juin. Les évaluations financières et les échanges avec les autorités communales et scolaires sont encore en cours. L’horaire définitif sera arrêté à l’automne pour une entrée en vigueur le 12 décembre prochain. Les modifications prévues dans le Jura concernent presque exclusivement l’offre en bus.







Des lignes diamétrales dans l’agglomération delémontaine

Cette dernière devrait être étoffée de 10%, selon ce qui était prévu lors de la dernière adjudication des lignes de bus, sur la base d’une réorganisation du réseau cantonal. Principale évolution, l’horaire 2022 prévoit des lignes diamétrales qui rayonneront entre la gare et l’agglomération de Delémont. Des lignes vont ainsi être mariées pour une meilleure utilisation des véhicules et ainsi permettre des trajets directs entre différents lieux. Par exemple, il est proposé de fusionner en une seule ligne la desserte du quartier du Cras-des-Fourches, de la zone de la Communance et de Courtételle, ce qui assurera une meilleure fréquence d’importants quartiers de la capitale jurassienne.

L’accès à la zone industrielle sera aussi amélioré depuis l’ouest du canton, soit la Haute-Sorne, les Franches-Montagnes, l’Ajoie et la France, grâce à des correspondances systématiques à Courtételle. Cela abaissera le temps de parcours de 10 minutes par trajet en moyenne. De quoi peut-être inciter davantage de personnes à utiliser les transports publics, selon le délégué jurassien aux transports David Asséo, et ainsi décharger le réseau routier aux heures de pointe.

Sur le réseau d’Ajoie, les travaux de planification ont porté sur l’amélioration des cadences et la productivité des lignes de bus, dans l’attente de la réalisation de la nouvelle gare routière de Porrentruy pour laquelle les études de faisabilité ont été lancées.



L’état actuel de planification de l’horaire 2022 des trains et des bus est en consultation sur le site national www.projet-horaire.ch jusqu’au 13 juin. Les prises de position sont possibles directement en ligne. /comm-emu