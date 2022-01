Omicron sur le chemin des trains et des bus jurassiens

Combler les brèches n’est pas nouveau, même si là, la situation est particulière. « On a déjà prévu des services de piquet puisque dans le cadre habituel on peut avoir des gens malades ou qui ont eu un accident. Par contre ici, on a une tout autre ampleur puisque les personnes qui ont été en contact doivent aussi être en quarantaine », explique Jean-Frédéric Python.





Un conducteur ne se remplace pas comme ça

CarPostal compose aussi avec plusieurs absences au sein de ses employés. L’entreprise doit faire sans une quinzaine de chauffeurs actuellement. Pour maintenir ses services, elle a la possibilité de rappeler certains collaborateurs en congé. Faire appel à des chauffeurs en intérim est aussi possible mais « n’importe qui ne peut pas conduire un bus », explique le responsable des ventes pour le Jura. Selon Roland Cattin, la marge de manœuvre est donc plutôt restreinte et cette situation pèse sur le moral des chauffeurs et des répartiteurs. /nmy