« La p’tite phrase » - La bouffée d’oxygène

« Je pense qu’on va se faire dévaliser, mais on n’a pas d’excuse, faut être prêt ! Et cette fois, on ne ferme plus ! »

De nombreuses mesures sanitaires sont assouplies depuis cette semaine en Suisse. Le Conseil fédéral est allé plus vite que prévu parce qu’il estime que la situation sur le front du Covid-19 le permet. La réouverture des restaurants symbolise ce retour en force de la vie sociale. Cyprien Lovis en a fait le thème de son hebdomadaire P’tite phrase (RFJ, mardi 8h20).