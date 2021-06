Trois sites naturels jurassiens davantage protégés

Le comportement humain ciblé

Pour agir favorablement sur les sites naturels d’importance, le canton du Jura a ciblé deux pistes : il a revu le périmètre des réserves naturelles et il a adapté et renforcé les dispositions de protection. Les activités humaines ont principalement été reconsidérées et les règles de comportement actualisées. Désormais, il sera impossible d’ériger des constructions, d’allumer un feu, de camper, de se servir d’embarcations sur les plans d’eau, d’utiliser des drones et de cueillir plantes et baies sur ces sites. De plus, les chiens devront y être tenus en laisse. Il sera interdit aussi de quitter les sentiers et les aires de détente définies. En revanche, les autorités cantonales continueront de tolérer la baignade en été et le patinage en hiver. Afin de protéger la végétation des rives, des zones d’accès à l’eau ont été limitées.