L’Etang de la Gruère, une patinoire naturelle dans un cadre idyllique

Sous le soleil et des températures négatives, des dizaines de promeneurs, patineurs et hockeyeurs sont venues profiter de cette patinoire particulière. C’est le cas d’une famille de Tramelan en plein préparatifs. Si la maman Samantha aide ses enfants Stella et Emilio à enfiler leurs patins, le papa Fabio s’attèle à peller la neige qui recouvre la glace. Pour la jeune fille de huit ans, la découverte du patinage en milieu naturel est appréciée. « Il y a les poissons en-dessous, c’est rigolo. Et puis ça fait la sensation comme si tu étais sur une vraie patinoire alors que tu es sur un étang gelé », s’amuse-t-elle. Pour sa maman, ces instants en famille lui rappellent ces propres souvenirs d’enfance. « Avec mes parents et mes amis, on est venu beaucoup patiner et de venir ici avec mes propres enfants c’est magique. »

Patiner sur l’Etang de la Gruère nécessite toutefois de prendre garde aux obstacles naturels. « Il y a beaucoup de neige et du coup on patine sur des petits rectangles mais le cadre est assez sympa », témoigne le Noirmonnier Emile venu griffer la glace avec son fils Léonard. Et pour certains, comme Mathéo du haut de ses six ans, la patinoire naturelle taignonne a été une zone d’apprentissage. « C’est un peu compliqué à patiner mais sinon ça va très bien », lance avec enthousiasme le jeune patineur de Tavannes qui ne redoute en tous cas pas la chute. /nmy