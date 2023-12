Une cinquantaine d’arbres seront abattus au bord de l’étang de la Gruère

Le paysage de l’étang de la Gruère va subir quelques modifications. Une cinquantaine d’arbres vont être abattus entre lundi et mercredi prochain. Ces épicéas ont souffert du bostryche et des épisodes de sécheresse de ces dernières années, selon un communiqué transmis mercredi par la commune de Saignelégier et le Parc du Doubs. Les coupes seront effectuées dans deux secteurs situés du côté Est de l’étang. L’objectif est d’assurer la sécurité des visiteurs de la réserve naturelle. « C’est un peu partout sur le site. On a des gros patches d’arbres qui sont très touchés par ce phénomène et d’autres plus petits patches, mais là les coupes qui auront lieu la semaine prochaine, c’est vraiment sur ces deux grandes zones. C’est d’année en année qu’on prévoit les coupes nécessaires à la sécurité des visiteurs. Cela aura des conséquences sur le paysage, mais on peut s’attendre avec le réchauffement climatique à un changement du paysage dans les Franches-Montagnes de manière générale et des pâturages boisés », explique Delphine Devenoges, responsable du Centre nature Les Cerlatez et coordinatrice des travaux d’abattage.