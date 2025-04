Se lever le matin pour sauver les batraciens

Grâce à ces samedis matin ouverts au public, et plus généralement grâce au travail, tous les matins durant la période de migration, des membres du Centre Nature Les Cerlatez et de l’Association des naturalistes francs-montagnards, plus de 2'000 batraciens auront été secourus. Un chiffre articulé par Sandrine Froidevaux, animatrice et médiatrice scientifique pour le Parc du Doubs. Comprenez que ces amphibiens, bloqués par la barrière installée le long de la route qui borde l’étang de la Gruère pour les protéger des voitures, ont pu être déplacés en toute sécurité jusqu’au plan d’eau. Là, ils pourront pondre leurs œufs dans la plus grande des quiétudes. /comm-tbe