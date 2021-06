Le Festival du Jura marquera la rentrée culturelle

Plusieurs artistes de renommée internationale sont annoncés, dont le violoncelliste brésilien Antonio Meneses, le clarinettiste argentin Giora Feidmann maître mondial de la musique juive Klezmer, ou encore le pianiste originaire de Porrentruy Gérard Wyss qui n’a plus joué dans sa ville depuis près de deux décennies. « Vu que la situation sanitaire est encore un peu particulière et incertaine, nous avons limité au maximum les trajets en avion pour faire venir les artistes, ils résident principalement en Europe », précise Léonie Renaud. Tous se produiront sous le thème « Légendes » qui renvoie tant à des œuvres classiques légendaires qu’à des contes et récits.





Deux créations d'artistes régionaux



Cette 26e édition fera aussi la part belle aux talents régionaux. Deux d'entre eux ont d'ailleurs créé des œuvres inédites spécialement pour cette édition. Le Jurassien Nathan Stornetta, compositeur de musique de film pour Hollywood, a écrit un concerto pour percussions et cordes sur la base de contes et légendes de la région pour le concert d’ouverture. Steve Muriset, d’origine neuchâteloise, a lui composé un conte musical pour l’occasion intitulé « La malédiction du canard » et qui sera parmi les premières représentations du tout nouveau Théâtre du Jura à Delémont.