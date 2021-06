Un camion trop chargé arrêté à Boncourt

Son camion était trop lourd, son chargement mal arrimé et il n’avait pas effectué les formalités douanières nécessaires. L’Administration fédérale des douanes a interpellé au début du mois de juin un chauffeur de nationalité roumaine qui n’était pas en règle, selon un communiqué transmis mercredi. Après avoir chargé des rondins de bois en France, l’homme est entré en Suisse par le passage frontalier non gardé de Vendlincourt avant de se diriger vers la douane de Boncourt, où il a été contrôlé par une équipe de spécialistes. Le poids du chargement dépassait de plus de 30% la norme autorisée.

Le chauffeur a été dénoncé au Ministère public du canton du Jura pour infraction à la législation routière. Il a également reçu une amende. Le conducteur et son véhicule ont ensuite été remis aux autorités douanières françaises. /comm-alr