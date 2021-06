Delémont'BD retrouve ses couleurs

Delémont BD était à la fête ce week-end. La 7e édition du festival a accueilli auteurs et visiteurs depuis vendredi soir. Après une année 2020 marquée par la pandémie, la manifestation a pu renouer avec sa forme habituelle. Elle a rassemblé 30 autrices et auteurs, près de 6000 visiteurs et de nombreuses expositions. Pour faire le bilan et se projetter en 2022, le directeur artistique de Delémont BD, Philippe Duvanelétait était l'invité du journal de 18h dimanche :