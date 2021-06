« La p’tite phrase » - Faire ou ne rien faire

« On peut aussi attendre sans rien faire… »

Une proposition qui allie démographie et développement durable. Vendredi dernier, les communes de Porrentruy et Vendlincourt ont signé une convention avec l’entreprise Louis Bélet SA pour offrir une prime de 6'000 francs aux employés s’installant dans les environs et promettant de se rendre au travail en mode « mobilité douce ». Ce partenariat public-privé est une première dans le Jura et est commenté par Cyprien Lovis, dans le cadre de La p’tite phrase (mardi, 8h20 sur RFJ). /clo