La piscine de Porrentruy rouvrira vendredi

Après quatre jours de fermeture en raison d’un problème technique, la piscine plein air de Porrentruy devrait rouvrir ses portes dès ce vendredi 25 juin. « Les problèmes techniques liés à la chloration ont été levés », indique ce mardi la municipalité de Porrentruy. Néanmoins, des prélèvements et analyses seront encore effectués mercredi et jeudi par mesure de précaution avant réouverture. C’est une chute de pression du circuit qui relie le filtrage à la diffusion du chlore qui a poussé les autorités à fermer la piscine dimanche dernier. « Cette baisse de pression a mis hors service le dispositif qui régule le dosage du chlore », explique le conseiller municipal en charge du dossier, Philippe Eggertswyler. Le chlore n’était par conséquent plus diffusé en quantité suffisante dans les bassins. Après une première fermeture, déjà pour raisons techniques, il y a un mois, la municipalité a présenté par voie de communiqué « ses excuses pour cette fermeture temporaire ». /comm-jpi