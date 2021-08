Des débuts réjouissants pour Martin Siegenthaler

La Tête de Moine dispose d’un nouvel ambassadeur depuis deux mois. Martin Siegenthaler a repris depuis le 1er juin les rênes de l’Interprofession et de l’association des fabricants du célèbre fromage à rosettes. Fromager et ingénieur en agro-alimentaire, il a quitté son poste de responsable des achats de fromage chez COOP pour assurer cette nouvelle fonction. De Bâle aux fromageries du Jura et du Jura bernois, l’Argovien de 38 ans a dû apprendre à travailler davantage sur le terrain. Et selon lui, les premiers échanges avec les partenaires régionaux ont été très enrichissants. Martin Siegenthaler :