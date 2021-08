Des interrogations autour du parking à la Raiffeisen Arena

À un mois du début du championnat pour le HC Ajoie, la question du parking reste floue à la patinoire d’Ajoie et du Clos du Doubs. Le HCA démarre son aventure en National League le 7 septembre et certains points ne sont pas encore réglés. Le nombre de places situées sous le pont de l’autoroute A16 sera fortement réduit. Une halle d’exposition de meubles et de cuisines va, en effet, voir le jour sur ce parking, selon une publication parue il y a quelques semaines dans le Journal officiel.





Pas d’obligations pour la ville

Le maire de Porrentruy, Gabriel Voirol, nous a indiqué jeudi que cette parcelle était une propriété privée et que la ville n’avait pas d’obligation formelle à trouver de nouvelles places de parc. Pour l’utilisation normale de la piscine et de la patinoire en dehors des soirs de matches, une centaine de places sont prévues aux abords de l’infrastructure, conformément aux besoins évalués dans le permis de construire. La ville se dit toutefois consciente des défis posés par ce changement. Elle réfléchit avec le Syndicat intercommunal du district de Porrentruy à des solutions alternatives. De nouvelles ententes sont notamment envisagées avec des entreprises situées dans les alentours.





Des pistes en réflexion

Le HC Ajoie planche aussi sur différentes pistes. Selon le président du club ajoulot, Patrick Hauert, il est toutefois trop tôt pour en parler. De nombreux contacts doivent encore être entrepris. Selon nos informations, plusieurs possibilités sont évoquées comme mettre en place des navettes depuis des parkings situés en ville ou encore collaborer avec les CFF pour combiner billets de train et tickets pour les matches. Quoi qu’il en soit, le temps file, le premier match du HC Ajoie est agendé le 7 septembre à Porrentruy. /alr