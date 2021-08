Le label Bio Suisse bourgeonne depuis 40 ans

Il est loin le temps des pionniers. Après 40 ans d’existence, le label de Bio Suisse s’est taillé une place de choix dans le marché de l’alimentation. L’association est née en 1981, et quelques années plus tard, Bio Jura voyait le jour. La section ne comptait qu’une petite trentaine d’exploitants à ses débuts, mais regroupe aujourd’hui près de 200 membres dans le Jura et le Jura bernois. Hanno Schmit, agriculteur aux Enfers et membre du comité de Bio Jura, est labellisé depuis les années 1990, et selon lui, la tendance n’est pas près de s’inverser : « Si la demande des consommateurs augmente, automatiquement les agriculteurs vont suivre ».