Le Chant du P’tit fait une place aux spectacles de rue

Des spectacles de rue s’invitent au Chant du P’tit. Plusieurs artistes se produiront au Noirmont à l’occasion du festival franc-montagnard qui se tient du 19 au 22 et du 26 au 28 août. Ce vendredi, les spectateurs auront l’occasion de découvrir la tragicomédie musicale de Paco et Eugénie, deux faiseurs de miracles ambulants. La compagnie Les Malles proposera deux spectacles de marionnette vendredi et samedi. Les Yeah Men présenteront leur performance de percussions tribales ce vendredi également. Par ailleurs, les bulles géantes de Bubbles Biig Up émerveilleront petits et grands lors de chaque soir du festival.

D’autres spectacles de rue auront lieu la semaine prochaine. Notamment la représentation muette et burlesque de la compagnie du Petit Monsieur jeudi 26 août. La compagnie Banjo Circus ravira le public du Chant du P’tit jeudi et vendredi prochains avec des numéros de cirque et de comédie rythmés par le son d’un banjo et d’une basse-olive.

A noter que les spectacles de rue s’ajoutent à la chasse au trésor de ce jeudi et aux spectacles enfants de ce dimanche. /comm-nmy