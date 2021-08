Le Chant du P’tit prend forme

On s’active du côté du Noirmont. Le montage des infrastructures du Chant du Gros, rebaptisé cette année Chant du P’tit, bat son plein dans la localité franc-montagnarde. Le festival sera plus petit cette année en raison de la pandémie. Mais il faut tout de même mettre sur pied barrières, tentes, scènes et planchers. En temps normal, ce sont quelques 120 bénévoles qui viennent prêter mains fortes dans les différents secteurs (montage de la tente, infrastructures diverses, etc.) pendant environ six semaines. Cette année, le montage se déroule sur environ deux semaines.





Une question d’échelle

Luc, responsable technique, explique que ce qui change principalement cette année, c’est l’échelle : comme il y a moins de participants, la diffusion sonore doit être notamment adaptée. Il y a donc moins d’enceintes par rapport aux autres années.