La filière bilingue plaît aux Jurassiens

Pas facile de convaincre les Laufonnais de suivre la filière bilingue. Depuis près de 10 ans, des gymnasiens passent les deux premières années au Lycée à Laufon, la 11e Harmos et la première année de maturité, puis les deux dernières années au Lycée cantonal à Porrentruy. Ainsi dans chaque volée, ils sont 20 Jurassiens et autant de Bâlois, répartis dans deux classes. Toutefois il est plus compliqué de recruter des étudiants de l’autre côté du Röstigraben. A l’opposé dans notre canton, une petite dizaine d’adolescents se voient refuser ce cursus.