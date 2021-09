« La p’tite phrase » - Une saison pour (se) rôder

« On retrouve nos fans, on retrouve notre nouvelle patinoire, on retrouve une nouvelle ligue. Que peut-on demander de mieux ? »

C’est l’événement sportif de l’automne pour le sport jurassien. Le HC Ajoie fête ce mardi son retour dans l’élite du hockey suisse. Un thème tout trouvé pour La p’tite phrase (mardi 8h20 sur RFJ) de Cyprien Lovis, pour qui cette première année doit surtout permettre à l’équipe et au club de se roder et au supporter de… rôder ! /clo