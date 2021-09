Le Conseil fédéral étend l'utilisation du certificat Covid

La circulation du virus a connu une légère augmentation depuis quelques jours, pointe-t-il dans un communiqué. Une hausse rapide des hospitalisations et une surcharge du système de santé ne peuvent être exclues à l'approche de l'automne. D'autant plus qu'une part importante de la population n'est pas encore immunisée.

L'extension du certificat Covid pour les plus de 16 ans doit éviter une telle situation. Elle vise également à lutter contre la propagation du virus sans fermer des établissements ou interdire des activités. Valable jusqu'au 24 janvier, la mesure pourra être levée plus tôt si la situation s'améliore.





Amendes introduites

Le gouvernement a toutefois mis un peu d'eau dans son vin. Les rassemblements politiques, les funérailles et autres services religieux seront exemptés de l'obligation jusqu'à 50 personnes, contre 30 initialement. Tout comme les groupes d'entraide. Les répétitions musicales ou théâtrales et les entrainements sportifs de moins de 30 personnes seront aussi autorisés sans certificat.

Le sésame sanitaire sera en revanche exigé pour tous les autres événements en intérieur, comme les concerts, les pièces de théâtre ou les mariages dans les lieux publics. A l'extérieur, il sera demandé pour les manifestations de plus de 1'000 personnes.

Musées, centres de fitness, casinos et autres centres de loisirs, devront aussi se soumettre à la nouvelle mesure. Les restaurateurs et gérants de bars devront exiger le certificat dans leurs salles fermées, mais pas sur leurs terrasses. Les établissements de restauration dans les zones de transit des aéroports et les cuisines populaires resteront eux accessibles à tous.

Des sanctions ont été introduites en cas de non-respect des mesures. Un client sans certificat devra débourser 100 francs. Les établissements ou organisateurs fautifs seront punis d'une amende, voire d'une fermeture. Les cantons sont responsables des contrôles.





Certificat contre masque

L'utilisation du certificat dans le cadre professionnel a encore été précisée. Les employeurs pourront exiger un passe sanitaire, mais seulement si cela leur permet de définir les mesures de protection adaptées ou de mettre en oeuvre un plan de dépistage. Si un employeur demande un test à ses employés, il devra le payer de sa poche. Seuls les tests répétitifs sont pris en charge par la Confédération.

Les employés devront être consultés au préalable, et l'utilisation du certificat et des mesures en découlant devront être documentées par écrit. Dans la mesure du possible, les employeurs devront opter pour la version « light » du passe.

Les cantons et les hautes écoles pourront également exiger le sésame sanitaire pour les étudiants en bachelor ou master. Les limitations d'occupation des salles pourront alors être levées. Les mesures sanitaires, à l'image du port du masque, pourront en outre tomber lors des événements où le certificat est exigé. /ATS-gtr