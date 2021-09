La rentrée parlementaire à Berne avec Charles Juillard

C’est la rentrée pour les parlementaires fédéraux qui retrouvent la coupole à Berne pour siéger durant trois semaines. La session d’automne débute ce lundi et pour évoquer cette reprise, le conseiller aux Etats jurassien Charles Juillard était l’invité de La Matinale. Un nouveau groupe parlementaire consacré au climat, l’interpellation du Jurassien en faveur du plurilinguisme à l’armée et des initiatives cantonales jurassiennes sur la 5G et le congé paternité occuperont notamment les élus. /mmi