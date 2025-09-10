La solution du Conseil fédéral pour aider le Jura à accueillir Moutier recalée

La solution du Conseil fédéral pour aider financièrement le canton du Jura pour l’accueil de Moutier ne convainc pas le Conseil des États. Une motion du sénateur jurassien du Centre Charles Juillard pour régler de manière appropriée les effets financiers de ce transfert pour la Répartition des tâches et des charges entre la Confédération et les cantons (RPT) était à l’ordre du jour mercredi à Berne. Le Gouvernement propose un soutien financier temporaire de 65 millions de francs pour le Jura, lié au décalage avec lequel la péréquation des ressources prend en compte le transfert de la commune. Il y a eu peu de débats et aucun vote. Un sénateur a proposé de renvoyer la motion en commission des finances pour tenter de trouver une meilleure solution, car tous s’accordent pour reconnaitre que le Jura a effectivement besoin d’un coup de pouce.

Charles Juillard a accepté ce renvoi, préférant laisser la commission trouver une solution plutôt que de voir une opposition à sa motion. « Ce qui dérange, c’est qu’on ouvre la boite de la péréquation sous un angle très restreint qui est celui de la compensation des charges socio-démographiques. Le Conseil fédéral propose de réduire cette contribution et d’utiliser une partie de cette réduction pour aider les cantons les plus faibles et payer ces 65 millions de francs de manque à gagner du canton du Jura, et ça pose vraiment problème, en particulier aux cantons contributeurs. C’est une mesure tricotée dans le cadre du paquet d’allègement budgétaire 2027 et c’est ça qui provoque une très forte résistance. L’équité dicte qu’il faut donner au canton du Jura les moyens de pouvoir faire face à une augmentation massive des charges liées à 8'000 habitants supplémentaires d’un coup, soit plus de 10% de sa population. Tous les cantons et mes collègues sont d’accord avec cela, c’est le remède qui ne convainc pas », explique Charles Juillard. /emu

