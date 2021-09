Lundi culture : Jura photogénique

Un photographe ajoulot aux multiples casquettes était l’invité de Lundi culture (tous les lundis à 7h50) cette semaine. Gaëtan Schnepp, aussi commandant du Service d’incendie et de secours de La Vendline et musicien, expose ses photographies à la Fondations des amis du château de Miécourt depuis début septembre et jusqu’à début octobre. Son exposition « Randonnée sauvage » fait une grande place à la nature, aux animaux et aux paysages jurassiens et suisses. Le photographe qui expose pour la première fois affectionne particulièrement capturer les « gorges du Pichoux, les marais de Damphreux et les étangs de Bonfol ». /mmi