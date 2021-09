Lundi culture : la crosse de Saint-Germain

Lundi culture nous emmène ce lundi au Musée jurassien d’art et d’histoire. Il existe de magnifiques perles à l’institution de Delémont, des pièces visibles, et d’autres qui se cachent dans les sous-sols de la maison qui abrite le MJAH.

La pièce la plus étonnante est sans doute la crosse de Saint-Germain. Elle date du VIIe siècle et il s’agit de la plus ancienne crosse décorée connue au monde. La conservatrice du musée Nathalie Fleury nous présente une petite partie de son histoire :