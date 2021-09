Lundi culture : la balade en dessins de Embé

Embé affiche ses créations dans le quartier de la gare à Delémont. La Municipalité et Delémont’BD proposent une exposition inédite à découvrir à la Place de la Gare jusqu’à la fin du mois d’octobre. Gare aux Commerces ! présente 18 dessins originaux créés par Embé mettant en scène le commissaire Vaurient et l’inspecteur Fleuru dans plusieurs commerces, restaurants et boutiques du quartier. Le vernissage de cette exposition en plein air a eu lieu vendredi dernier devant une centaine de personnes. Pour le dessinateur, cette série originale constitue un défi : celui de raconter une histoire en un seul dessin. Dans le cadre de notre chronique Lundi culture (tous les lundis à 7h50), nous sommes allés à la rencontre de Embé et de Dominique Kaufman, coordinateur des manifestations pour la ville de Delémont :