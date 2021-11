Lundi Culture : Laurie Perissutti à Bruxelles

La comédienne jurassienne Laurie Perissutti vient de créer et de mettre en scène une pièce, « On ne se réincarnera pas en papillons » avec Gilles Escoyez et seize jeunes de Belgique et du Jura qui se racontent avec leurs doutes et leurs visions de la vie.

Cette pièce a déjà été présentée à Bruxelles et sera à découvrir dès la fin du mois à Delémont. De plus, un film documentaire de 52 minutes a été tourné sous forme de documentaire, suivant les jeunes dans cette expérience.

Le film intitulé « Maintenant qu’on est là » vient d’être projeté en première aux Beaux-Arts de Bruxelles. Laurie Perissutti nous livre ses impressions à l’issue de la première projection du film.