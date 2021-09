Votations fédérales : les résultats dans le Jura

Les Jurassiens étaient appelés à se prononcer sur deux objets ce dimanche lors des votations fédérales : la loi sur le mariage pour tous, qui introduit le mariage civil pour deux femmes ou deux hommes en couple, ainsi que l’initiative dite « 99% » qui entend taxer les hauts revenus issus des capitaux. La participation dans le canton a atteint 44,55%.

Les Jurassiens ont accepté à 61,13% la loi sur le mariage pour tous. Au total, 47 communes sur 53 ont dit « oui » à l’union civile des couples de même sexe. Le « oui » le plus fort au mariage pour tous a été enregistré à Soubey (76,09% de « oui »), suivi par Mervelier (68,84% de « oui ») et Rossemaison (67,39% de « oui »). Cinq communes ont en revanche refusé le texte : Bure (à 57,68%), Courchavon (à 58,77%), Beurnevésin (à 51,02%), Movelier (à 56,9%), Ederswiler (à 59,09%) et Bonfol (à 50,5%).