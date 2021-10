Le cheval franches-montagnes brossé sous tous les angles

Ce documentaire fera bien sûr le bonheur des professionnels, mais il ne faut pas non plus sous-estimer l’attrait que le franches-montagnes a pour le grand public. Le président du Marché-Concours, Gérard Queloz rappelle que chaque année, des milliers de personnes regardent les vidéos que la manifestation publie. Cette sortie est aussi une bonne carte à jouer pour la branche. « Le CHeval de chez nous » deviendra probablement une archive d’importance sur la race, et une vitrine pour le monde des éleveurs, loin des clichés et de la carte postale. /vja