Brigandage à la gare de La Chaux-de-Fonds

Le personnel du guichet des CFF de la gare de La Chaux-de-Fonds a été victime d’un brigandage lundi après-midi vers 15 heures. Deux individus armés se sont emparés d’une somme d’argent encore à déterminer en menaçant le personnel à l’aide d’armes de poing. Ils ont ensuite pris la fuite à vélo en direction de l’est. Personne n’a été blessé.

La Police neuchâteloise lance un appel à témoins. Les deux hommes mesurent entre 175 et 180 cm. Ils étaient habillés de noir et cagoulés. L’un portait un pull à capuche et une casquette beige. L’autre individu portait des gants jaunes. Toute personne susceptible de fournir des informations est priée de contacter la Police neuchâteloise au 032 889 90 00. Une enquête a été ouverte et un dispositif policier reste mobilisé sur cette affaire. /comm-sbe