Expérience atypique pour un policier neuchâtelois

Reste que cette opération spéciale l’est à plus d’un titre. « On est dans un pays en guerre, qui est traumatisé par les attentats du 7 octobre. Le lendemain de notre arrivée, on a dû se réfugier dans un bunker à la suite d’une alarme pour une arrivée de missile. Le missile est tombé près de l’aéroport et suite à cela, les vols de retour ont été annulés. On a donc dû trouver des solutions pour ne pas être bloqués sur place. On sent une ambiance particulière liée à la situation, mais en même temps, le pays vit presque normalement au quotidien », décrit le policier neuchâtelois.