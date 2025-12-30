Explosion d’un bancomat à Marin

Un distributeur à billets a été attaqué dans la nuit de lundi à mardi à l’intérieur de Marin ...
Un distributeur à billets a été attaqué dans la nuit de lundi à mardi à l’intérieur de Marin Centre

Intervention ce mardi matin de la Police neuchâteloise. (Photo : archives) Intervention ce mardi matin de la Police neuchâteloise. (Photo : archives)

Gros dispositif policier mardi à l’aube à Marin : un bancomat a été attaqué peu après 4 heures du matin dans la nuit de lundi à mardi à l’intérieur du centre commercial de Marin Centre. Aucun blessé n'est à déplorer.

Vers 7 heures, la Police neuchâteloise indiquait que la situation était sous contrôle et que la population ne courait pas de danger. Elle invite néanmoins la population à éviter le secteur pour l’instant : le centre commercial restera fermé au moins jusqu’à la mi-journée.

Les enquêteurs dépêchés sur place vérifient que des restes d’explosif ne sont pas présents. L’attaque ayant été vraisemblablement perpétrée à l’explosif, l’enquête est menée conjointement avec Fedpol et le Ministère public de la Confédération. Pour l’instant, la police ne donne pas d’indication ni sur l’éventuel butin dérobé, ni sur les auteurs présumés de l’explosion. /aju


