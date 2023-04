Plus de 190 véhicules contrôlés lors d’une opération transfrontalière

Plus de 190 véhicules et près de 300 personnes ont été contrôlées mercredi en soirée par les gendarmes, policiers et douaniers suisses et français lors d'une opération transfrontalière entre Les Verrières et Lucelle. Quatre importations en contrebande de viande ont notamment été constatées.

Des contrôles ont été mis en œuvre mercredi soir sur différents axes routiers entre les cantons de Neuchâtel et du Jura et les départements du Doubs et le Territoire de Belfort. Des points de contrôles fixes ont été organisés sur les axes principaux et d’autres, mobiles et ciblés, sur les routes moins fréquentées, a indiqué jeudi la Plateforme opérationnelle transfrontalière.

Une soixantaine de personnes a été répartie sur le terrain. Une observation aérienne héliportée et des chiens de détection de produits illicites ont été déployés sur les différents lieux de contrôle. Le poste de commandement et d’engagement a été établi dans les locaux de la police cantonale jurassienne à Delémont.

De multiples infractions ont été recensées lors de l’opération : trois conduites en état d'ivresse, une autre sous l'effet de stupéfiants, diverses infractions à la loi sur la circulation routière, six signalements de personne et quatre importations en contrebande de viande. /ATS