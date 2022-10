Se prémunir contre les cambrioleurs de l’automne

L’automne n’est pas seulement la saison des feuilles qui tombent. C’est aussi celle des cambriolages. Les différents corps de police de Suisse, la Prévention suisse contre la criminalité, ainsi que Sécurité et habitat Suisse organisent leur 8e journée nationale de prévention contre les cambriolages ce lundi. Ensemble, ils appellent la population à prendre quelques mesures de précaution pour tenter d’éviter les vols par effraction. Les citoyens sont invités à fermer portes et fenêtres en cas d’absence, à simuler une présence, à ne pas laisser leurs valeurs en évidence et à prévenir les voisins lors de départs prolongés. Tout comportement suspect peut être signalé à la police au 117. /comm-sbe