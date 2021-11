La double halle se dévoile à Saignelégier

Le Centre de Loisirs des Franches-Montagnes inaugure sa nouvelle double halle sportive dès ce vendredi à Saignelégier. Cet écrin flambant neuf permet d'accueilir le Volleyball Franches-Montagnes et son équipe de Ligue A, les clubs de sports de la région et les élèves de l'école de la commune. Il est conçu de manière à répondre aux normes environnementales MINERGIE. Il est composé d'une salle de sport de 870 m2, de gradins pour les spectateurs et d'une buvette. S'ajoutent à cela 36 places en dortoirs et une salle de conférénce qui sont réparties sur les quatre étages du bâtiment. Le chantier de la Maurice Lacroix Arena a débuté en juin de l'année passée. Il est maintenant sur le point d'être terminé. A la veille de cette inauguration, Silvie-Anne Bertrand nous a fait visiter les lieux et les nouvelles installations. Pour l'employée à l'administratin du CLFM depuis de nombreuses années, il s'agit d'une véritable augmentation de l'offre pour le Centre de Loisirs :