Florence Cestac comme invitée d’honneur de Delémont’BD

Elle est la plume derrière le personnage de Harry Mickson. L’autrice et éditrice de bande dessinée Florence Cestac sera l’invitée d’honneur de la prochaine édition de Delémont’BD, du 17 au 19 juin. Avec cette huitième « Grande Trissoue », le festival jurassien entend rendre hommage à une œuvre « aussi populaire que singulière, aussi profonde qu’engagée, aussi sensible que décomplexée ». Florence Cestac totalise plus de 80 publications de bande dessinée et ouvrages illustrés, dont Le Démon de midi, Un amour exemplaire ou encore Les mots ont des oreilles.