Pour des produits locaux dans la restauration collective

Favoriser les produits locaux et de saison dans la restauration collective jurassienne. C’est l’objectif de la motion du député François Monin, acceptée ce mercredi par le Parlement jurassien. L'élu PDC de Glovelier souhaite que les structures étatiques et paraétatiques servent une part définie de produits issus de l’agriculture régionale. Le législatif a très largement approuvé son texte par 45 voix pour, 5 contre et 6 abstentions.