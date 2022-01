Examens à distance à l’Université de Neuchâtel

L’Université de Neuchâtel organise à distance la session d’examen qui doit s’ouvrir ce jeudi. Elle l’a annoncé mardi matin au corps étudiant et professoral ainsi qu’à ses collaborateurs. Après avoir pris l’avis unanime des quatre facultés, le rectorat a tiré les conséquences de la situation sanitaire, qui se détériore sous l’influence du variant Omicron du Covid-19. Il souhaite que les étudiants puissent se présenter à leurs examens sans mettre en danger leur santé ou celle de leurs proches, et sans devoir y renoncer pour cause de quarantaine. Des ajustements sont prévus, en particulier la mise à disposition de matériel informatique dans les locaux de l’Université, le report de certains examens, et la possibilité pour les étudiants de se retirer de cette session sans se retrouver en situation d’échec. /comm-jhi