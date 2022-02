Les Gourmands : Jacques Staempfli

Dans les contes, tout est possible ! On pourrait même imaginer un ogre végétarien, et entre le gâteau-ciel et les crêpes du bonheur, c’est toujours dans la bouche que naît le conte.

Le conteur Jacques Staempfli est l’invité des Gourmands dans La Matinale ce vendredi. Dans les histoires qu’il aime raconter, il y a soit un panier de fruits, un ogre affamé, ou des banquets rabelaisiens… bref, des histoires à nourrir les palais. Avec Jacques Staempfli, le gourmand de ce matin, les histoires se dégustent sans fin :