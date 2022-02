Plongeons en pagaille dans les piscines jurassiennes

De retour à la piscine. La levée des restrictions contre le Covid a rempli les bassins de la région. Depuis jeudi, plus aucun certificat n’est demandé pour entrer dans l’eau. Et les piscines publiques ont connu de fortes affluences ces derniers jours. « Impressionnant », c’est le terme utilisé du côté du CLFM (Centre de loisirs des Franches-Montagnes) pour qualifier la fréquentation de ce week-end. Dimanche dès midi, il fallait faire la queue pour entrer à l’espace Wellness, faute de place dans les vestiaires. Les habitués étaient notamment de retour. C’est l’ambiance aussi qui a changé selon Romain Maitre, du Centre sportif des Tilleuls à Porrentruy. Les utilisateurs étaient plus détendus. La fin du certificat Covid représente aussi moins de travail pour le personnel qui ne doit plus les contrôler systématiquement. Les gardiens peuvent dorénavant se promener au bord des bassins au contact des nageurs, qui sont d’ailleurs venus en nombre. Ils étaient deux fois plus samedi et dimanche que le week-end auparavant. Même constat à la piscine des Hémionées à Boncourt, dès la fin des restrictions.