« La p’tite phrase » - La délivrance

« Ça fait vraiment du bien ! »

Il y a des soirées qui rentrent et demeurent dans votre mémoire alors que cela n’était pas nécessairement imaginé au départ. Ce sera à n’en pas douter le cas pour de nombreuses personnes qui ont assisté au match de hockey sur glace entre Ajoie et Zurich samedi à Porrentruy. Pas uniquement parce que les Jurassiens ont gagné. Cyprien Lovis y était et y consacre La p’tite phrase (mardi 8h20). Comme toujours, le commentaire démarre par un propos entendu sur RFJ, en l’occurrence celui de Bastien Pouilly, défenseur du HCA, qui a prononcé la p’tite phrase à trois reprises en 40 secondes lors de l’interview d’après-match.