De nouvelles places de parc en perspective au Voyeboeuf

Le secteur du Voyeboeuf disposera bientôt de places de parc supplémentaires à Porrentruy. Une société entend créer un parking à la place du pavillon en bois qui était utilisé lors de la construction de l’A16. Les places seront privées au rez-de-chaussée, mais une trentaine d’emplacements payants et gérés par la ville seront accessibles à l’étage supérieur. Des bornes de recharge électriques sont notamment prévues. Présenté mercredi, ce partenariat ne coûtera rien à la Municipalité, si ce n’est la mise à disposition du terrain via un droit de superficie.

La fanfare municipale, actuel locataire du pavillon de l’A16, devra quitter les lieux. La ville l’accompagne toutefois dans la recherche d’un nouveau local. Une solution a notamment été proposée dans une ancienne classe de musique de la HEP-BEJUNE au Banné. Le loyer serait gratuit pour la première année, mais les discussions entre la société locale et la Municipalité sont toujours en cours.





Des places de parc bienvenues

Ce parking répond à un réel besoin, selon les autorités bruntrutaines. « Dans le cadre du projet patinoire-piscine, on a le devoir de respecter un certain nombre de places de parc pour l’usage normal, environ 130 places. Il y a un fort besoin. On ne pourra jamais satisfaire l’intégralité des besoins, en particulier lorsqu’il y a des matches, mais avoir une soupape de sécurité était quelque chose de souhaité et de souhaitable », a expliqué à RFJ le maire de Porrentruy. Gabriel Voirol souligne que ce parking s’intègre parfaitement dans une vision plus globale concernant l’entrée de la ville. La Municipalité est, en effet, en discussion avec le HC Ajoie pour remplacer l’actuelle tente du club par un bâtiment plus durable.

Le projet de parking sera publié prochainement. Les travaux pourraient ainsi être terminés d’ici le début de l’hiver prochain. /alr