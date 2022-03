Le Chant du Gros s’associe à trois autres festivals

Trente ans, ça se fête ! Le Chant du Gros, le Caribana et le Rock Oz'Arènes dans le canton de Vaud, et l’Estivale dans celui de Fribourg sont quatre festivals romands qui soufflent leurs 30 bougies cette année. Pour l’occasion, ils ont conclu un partenariat. Les quatre festivals proposeront 500 pass sur leur site internet respectif dès la fin de ce mois. D’une valeur de 120 francs, ces sésames permettront à leurs détenteurs d’assister à une soirée à choix dans chacun des quatre événements. Cette démarche est aussi la conséquence du coronavirus, période d’incertitude durant laquelle les patrons de festivals ont beaucoup échangé, d’après la directrice de Rock Oz’Arènes Charlotte Carrel. Pour Gilles Pierre, patron du Chant du Gros au Noirmont, cette offre permettra aux festivaliers curieux de découvrir de nouvelles ambiances et, pourquoi pas, de se fidéliser. C'est aussi une collaboration entre partenaires de longue date :