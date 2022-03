Pour des indemnités équilibrées pour les athlètes suisses

Si le rapport montre des inégalités ou soulève des incompréhensions dans les flux financiers, Elisabeth Baume-Schneider se dit prête à aller plus loin : « ce sera pertinent et utile d’intervenir si le rapport montre que des sportives et sportifs doivent se débrouiller avec l’argent privé et qu’il n’y a pas d’autres réponses possibles. On verra s’il y a lieu d’agir ou pas ». Pour l’heure, la conseillère aux Etats jurassienne mentionne que le but est déjà d’obtenir les éléments documentés. /lad-ech