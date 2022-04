Collaborations transfrontalières à préserver et à développer

Côté belfortain, on affiche la même volonté de renforcer l’entente et les échanges avec le Jura. Le Territoire est en train de diversifier son économie, en mettant l’accent sur les domaines de la logistique et de l’hydrogène. Et ça tombe bien : le Parlement jurassien a adopté l’an dernier une motion pour faire du canton un pionnier en matière d’hydrogène vert. Président du Grand Belfort, Damien Meslot y voit une fenêtre de collaboration entre les deux régions :