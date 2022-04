SIAMS : notre table ronde

Le SIAMS est de retour à Moutier. De ce mardi à vendredi, plus de 430 exposants spécialisés présenteront leurs nouveautés au Forum de l’Arc pour ce salon de la microtechnique. RJB, RFJ et RTN vous proposent ce mardi à 13h une première table ronde en direct de la cité prévôtoise pour évoquer la question des communautés et des réseaux dans l’industrie. Pascal Meyer (QoQa), Yves Nanchen (Clip industrie), Roxanne Piquerez (Louis Bélet) et le directeur du SIAMS Pierre-Yves Kohler seront les invités d’Olivier Zahno. /fwo