« La p’tite phrase » - Le succès fou du Mont-Terri(ble)

« Les Courses du Mont-Terrible, c’est sportif, mais c’est aussi festif. »

C’est presque à se demander comment est-il possible qu’avant 2016, personne n’avait imaginé mettre sur pied une course sur le Mont-Terri ! Les Courses du Mont-Terrible cartonnent depuis leur naissance et connaissent un développement fulgurant. Il n’est pas le fruit du hasard, affirme Cyprien Lovis dans La p’tite phrase (mardi, 8h20 sur RFJ), commentaire d'actualité.